812 – Com assisense na comissão técnica, Grêmio goleia na estreia da Copinha

O professor Osvaldo Donizete Siqueira, de 59 anos, integra a comissão técnica do Grêmio de Foot Ball Porto Alegrense, que estreou com goleada na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024.

Na primeira fase, o tricolor gaúcho disputa seus jogos na cidade de Bebedouro, ao lado da Inter da própria cidade, Figueirense de Santa Catarina e Serra Branca da Paraíba.

Na estreia, disputada na tarde desta quarta-feira, dia 3 de janeiro, no estádio municipal Sócrates Stamatto, o Grêmio goleou o clube paraibano do Serra Branca por 6 a 0, com gols de: Jardiel (2), Cheron, Alysson, Freddy e um contra.

Sábado, dia 6, pela segunda rodada, o time gaúcho, comandado pelo técnico Ayrton Fagundes, enfrentará o Figueirense.

QUEM É – Osvaldo Donizete Siqueira (último à direita, na foto abaixo) é natural de Assis. Formado em Educação Física pela antiga Escola Superior de Educação Física de Assis, ele é filho de Osvaldo Siqueira, ex-jogador do Bragantino e ex-técnico do VOCEM, Ferroviária e São Paulo de Assis.

O professor Osvaldo Siqueira se mudou para Porto Alegre, onde, há alguns anos, assumiu a coordenação da preparação física das equipes de base do Grêmio.

Osvaldo Siqueira, último à direita, no embarque do Grêmio Imagem: Divulgação Grêmio