811 – VOCEM perde na estreia e precisa vencer o Castanhal para ainda ter chances de classificação

Sob um sol escaldante, com sensação térmica perto dos 38 graus, VOCEM e CRB de Alagoas abriram as disputas do Grupo 11 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no início da tarde desta quarta-feira, dia 3 de janeiro, no estádio Antônio Vianna Silva, o ‘Tonicão’.

A torcida precisou se apertar para conseguir se proteger do sol, dividindo espaço na sombra da pequena cobertura de uma das arquibancadas (foto abaixo). A imagem da sombra da cobertura totalmente ocupada e o restante da arquibancada vazio viralizou nas redes sociais.

O portal Bola Fora postou a foto da torcida na sombra do estádio Tonicão, em Assis, com a seguinte descrição: “Coisas que só o futebol br nos proporciona: Setor da sombra lotado e o do sol vazio”

Em campo, após 90 minutos interrompidos pelo intervalo e duas paradas técnicas para hidratação, a boa disposição e empenho demonstrados pelo meninos do VOCEM foram insuficientes para conseguir a vitória e o time sucumbiu diante dos alagoanos ao perder por 2 a 1.

O primeiro gol do CRB, marcado por Walace, logo aos 2 minutos de jogo, parece ter desestabilizado o time mariano que só conseguiu chegar ao empate aos 10 minutos da segunda etapa, com Douglinhas, mas, antes da parada técnica, o CRB marcou o gol da vitória com Cauã e conseguiu controlar as ações até o final.

A derrota por 2 a 1, obriga o time de Assis a buscar uma vitória no sábado, às 15 horas, contra o Castanhal do Pará, que perdeu pelo Fortaleza na estreia, por 2 a 0.

Uma derrota ou mesmo um empate pode acabar com as pretensões do time mariano de chegar à segunda fase.

O VOCEM, do técnico Ícaro Vasconcelos, perdeu para o CBR jogando com: Rafael; Leonardo, Gustavo, Andrey e Alexsandro; Pedrinho, Pedro, Sergipe e J.P.; Maycon e Tibúrcio. Entraram, no transcorrer da partida: Douglinhas, Domini, Zaneti, Wesley Kauã e Heitor.

Pedrinho, Pedro, Alexsandro e Douglinhas foram advertidos com cartão amarelo. Não houve expulsões.

O OUTRO – No segundo jogo da tarde desta quinta-feira, o Fortaleza derrotou o Castanhal do Pará por 2 a 0, com gols de Iarley e Ryan.

SÁBADO – Sábado, dia 6, o estádio Tonicão será palco da segunda rodada do Grupo 11 da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Os vencedores da primeira rodada se enfrentam. CRB e Fortaleza entram em campo às 13 horas.

Logo depois, às 15 horas, haverá o confronto entre VOCEM e Castanhal do Pará.

De voleio, Sergipe tenta marcar.

Imagem: Paulo H. Dias