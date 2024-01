805 – Velório de Adriano ‘Catamio’ começa às 7 horas desta quarta-feira, no Cemitério de Assis

O corpo de Adriano Anastácio (foto abaixo), o ‘Catamio‘, de 59 anos, que morreu na noite de 31 de dezembro, vítima de infarto, na cidade de Mauá, onde morava e trabalhava, deverá chegar a Assis na noite desta terça-feira, dia 2.

O velório, de acordo com a família, terá início a partir das 7 horas da quarta-feira, dia 3, no velório do próprio Cemitério da Saudade, e o sepultamento foi marcado para às 10 horas.

Adriano era um dos filhos do senhor Sebastião Anastácio e senhora Marina Círio da Silva.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

Adriano ‘Catamio’ morreu aos 59 anos