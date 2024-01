806 – Definida arbitragem para a estreia do VOCEM na Copinha, nesta quarta-feira

O VOCEM, representante de Assis na Copa São Paulo de Futebol Júnior, estreia nesta quarta-feira, dia 3 de janeiro, às 12h45, no estádio Antônio Vianna Silva, o ‘Tonicão’, contra o CRB de Alagoas.

A Federação Paulista de Futebol divulgou a equipe que atuará na arbitragem.

João Augusto Mariano de Oliveira, de 39 anos, apitará a partida, com auxílio de Marcelo Zamian de Barros, de 41 anos (bandeira 1), e Lucas castilho Silveira, de 39 anos (bandeira 2). Carlos Alberto Gomes Júnior, de 37 anos, será o quarto árbitro, e Demétrius Pinto Candançam, de 50 anos, o analista de vídeo (veja a equipe abaixo)

Esta semana, o diretor executivo do VOCEM, Fabinho Melo, divulgou ao Jornal da Segunda, a relação dos jogadores do elenco para a competição. Veja quem são:

GOLEIROS

Rafael e Guilherme ‘Alemão’

LATERAIS DIREITO

Léo Mafra, Vitinho, Felipe e Caio

LATERAIS ESQUERDO

Alexandro, Giovane e Enzo

ZAGUEIROS DE ÁREA

Gustavo, Kauã, Rafael Mendes, Andrey, João Vitor e Diego

VOLANTES

Pedro, ‘Sergipe’, Euclides, Kassab, Domini, Caetano e Gabriel

MEIO CAMPISTAS

João Pedro, Zaneti e Diogo Tibúrcio

ATACANTES

Maycon, Heitor, Pompeu, Douglas, Wesley kauan, ‘Piloto’, Brayan, Gustavinho, Gustavo e Ronaldo

TÉCNICO

Ícaro Vasconcelos

RODADA – A Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024 começa em Assis nesta quarta-feira, dia 3 de janeiro, com duas partidas.

Às 12h45, jogam VOCEM x CRB de Alagoas.

Depois, às 15 horas, se enfrentarão Fortaleza-CE x Castanhal do Pará.

EM ASSIS – Os três clubes que participam do Grupo 11 da Copa São Paulo de Futebol Júnior já estão em Assis.

O Fortaleza está hospedado no Hotel Fênix, na avenida Rui Barbosa.

O CRB de Alagoas está alojado no Solar Apart Hotel, na avenida Marechal Deodoro.

A delegação paraense do Castanhal se acomoda no Voyage Hotel, na avenida Getúlio Vargas, na vila Glória.

ABERTURA – Todas as delegações foram recepcionadas em cerimônia de abertura realizada na noite desta terça-feira, dia 2 de janeiro, na Associação Comercial e Industrial de Assis.

PRONTO – No último bom teste preparatório para a estreia da Copinha, o VOCEM foi até a cidade de Tupã na quinta-feira, dia 21 de dezembro, e venceu a equipe local por 4 a 2, com gols de Sergipe (foto abaixo), Maycon, Belê e Heitor.

Sergipe (com a bola) é meio campista do VOCEM -Imagem: Paulo H. Dias

No amistoso contra o Tupã, o ‘Esquadrão da Fé’ entrou em campo com: Rafael; Léo, Gustavo, Rafael Mendes e Belê; Pedro, Zanetti, Sergipe e JP; Maycon e Pompeu. No transcorrer do jogo treino, o técnico Ícaro Vasconcelos ainda colocou: Alemão, G. do Carmo, Tibúrcio, Douglas, Wesley Kauã, Euclides, Heitor, Kauã, e Andrey.

AÇÃO SOLIDÁRIA – Apesar de não haver cobrança de ingressos nas partidas da Copa São Paulo de futebol júnior, a diretoria do VOCEM está solicitando aos torcedores que comparecerem ao estádio Tonicão nas rodadas dos dias 3, 6 e 9 de janeiro que colaborem com a campanha ‘Torcedor solidário’, levando um quilo de alimento não perecível.