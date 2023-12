723 – Vítima reconhece autor de furto no Portal São Francisco, que é preso

A Polícia Militar realizava a abordagem de um jovem na rua Antônio José de Carvalho, no Jardim Paraná, no início da noite desta quarta-feira, dia 6 de dezembro, quando uma pessoa se aproximou e garantiu aos policiais que o rapaz abordado havia furtado uma empresa no Portal São Francisco, na madrugada de domingo, dia 3.

A testemunha, que é funcionário da empresa furtada, garantiu aos policiais que as câmeras de monitoramento registraram o crime.

Segundo ele, foram furtadas outras três câmeras de monitoramento.

Os policiais militares, com base na identidade do investigado, de 20 anos, realizaram uma consulta e descobriram que ele também era procurado pela Justiça.

O rapaz foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde o delegado João Fernando Pauka Rodrigues determinou a sua prisão.

Na delegacia, o acusado teria admitido participação no furto das câmeras de monitoramento.

Preso, ele aguardará audiência na Justiça.