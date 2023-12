724 – SEBRAE celebra 20 anos em Assis

No dia de 29 de novembro, no salão de eventos da Associação Comercial Industrial de Assis -ACIA-, foi realizado o evento comemorativo de 20 anos do ‘SEBRAE AQUI ASSIS’, que contou com a presença de autoridades (foto abaixo) e parceiros, resultado de uma colaboração entre o Sebrae, ACIA, Sindicato do Comércio Varejista do Município de Assis – SINCOVAMA-, Fundação Educacional do Município de Assis -FEMA- e Prefeitura Municipal de Assis.

Alexandre Cachorrão, Vanessa Eugênio, Douglas Azevedo e Carlinhos ‘Zé Gotinha’ recepcionados por diretores da ACIA

Imagem: Redes sociais

Além de um coquetel, o evento contou com uma homenagem, em forma de vídeo, contando um pouco da história do serviço na cidade e uma palestra ‘A fórmula mágica do sucesso’, proferida por Renner Silva.

O presidente da ACIA, Nilson Mello, enalteceu a importância dos parceiros para a manutenção dos serviços prestados pelo Sebrae “com excelência aos empreendedores de Assis, fomentando o desenvolvimento econômico regional”, disse.

O diretor de comércio da ACIA, Nami Sabeh, presidente da entidade em 2003, quando trouxe o Sebrae para Assis, se emocionou por estar presente neste momento histórico para a Associação Comercial e também destacou a importância deste Sistema para a capacitação dos empresários.

