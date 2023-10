602 – Polícia Rodoviária apreende quase 400 kg de pasta base de cocaína

Na tarde desta quinta-feira, dia 12 de outubro, durante a Operação Padroeira, a Polícia Militar Rodoviária apreendeu quase 400 quilos de pasta base de cocaína.

A droga estava escondida em fundo falso de um caminhão.

De acordo com informações da 3ª Companhia da Polícia Rodoviária, a apreensão ocorreu por volta das 16 horas, na base operacional de Assis, localizada no km 445 da rodovia Raposo Tavares.

Durante a vistoria realizada no caminhão Volkswagen, placas do Mercosul, os policiais localizaram uma grande quantidade de tabletes de pasta base de cocaína no fundo falso, entre os eixos traseiros.

A ocorrência foi registrada no Plantão da Central de Polícia Judiciária de Assis.

O condutor do caminhão, de 47 anos, recebeu voz de prisão, sendo encaminhado para a Cadeia Pública de Lutécia, onde aguardará pela audiência de custódia na Justiça.

A droga totalizou 350 tabletes, resultando em 366 quilos e 420 gramas de pasta base de cocaína.

Droga estava escondida num fundo falso do caminhão Imagem: Polícia Rodoviária