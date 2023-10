603 – Clubes e bairros promovem festas para comemorar Dia das Crianças

Não faltaram opções aos pais que levaram seus filhos para comemorar o Dia das Crianças em Assis nesta quinta-feira, dia 12 de outubro.

Além dos clubes sociais, como São Paulo (foto abaixo) e Assis Tênis Clube, que ofereceram opção aos filhos de associados, aconteceram várias festas populares, com muita diversão, distribuição de guloseimas e brinquedos em diferentes bairros da cidade.

Molecada se divertiu no Clube São Paulo

V.O. – A Escola de Samba Unidos da Vila Operária, contando com ajuda de voluntários, que fizeram doações, preparou uma grande festa, com distribuição de doces, refrigerantes e até brinquedos, no interior do ‘Barracão do Samba’, na rua Tibiriçá. O espaço ficou pequeno para acomodar tantas crianças, e foram montados brinquedos na área externa (foto abaixo).

Barracão da V.O. ficou pequeno e a festa foi para área externa

O padre Orlando Alves, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, abençoou as crianças e destacou a importância da data comemorativa ao Dia da Padroeira do Brasil.

Um torneio de futebol (foto abaixo), coordenado pelo professor João Carlos ‘Corina’, reuniu dezenas de meninos na Areninha Zé Corrêa.

Torneio de futebol na Areninha Zé Corrêa

JARDIM PARANÁ – No Parque Ângelo Ceola, um antigo morador do Jardim Paraná e voluntários do projeto ‘Mãos Que Ajudam’ promoveram um dia com muita diversão e animação, além da distribuição de doces às crianças (foto abaixo).

Festa aconteceu no Parque Ângelo Ceola

Voluntários que participaram da festa no Jardim Paraná

INOCOOP – Organizada pela Padaria Brunela, com apoio da Capela Santa Terezinha, que auxilia na produção dos cachorro quente e arrecada doações de refrigerantes da comunidade, e das empresas Skioba, que doou picolé, e Conti, que forneceu refrigerantes, a festa das crianças (foto abaixo) aconteceu no final da tarde da quarta-feira, dia 11 de outubro.

Padaria Brunela promoveu a festa no Inocoop

