553 – Ministro do presidente Lula visita Assis neste sábado, dia 23

O deputado federal licenciado Alexandre Padilha (PT-SP), nomeado Ministro das Relações Institucionais do presidente Lula, visitará Assis na tarde deste sábado, dia 23 de setembro.

Em agenda oficial, o ex-Ministro da Saúde e idealizador do Programa ‘Mais Médicos’, que possibilitou a criação de vários cursos de Medicina no país, deverá conhecer as instalações do prédio de Medicina na Fundação Educacional do Município de Assis, a FEMA.

Convidado pela comissão organizadora do Festejo Cultural, que acontece no Galpão Cultural, ele passará pelo evento que deverá receber ativistas culturais de várias cidades da região.

MILITÂNCIA – Após cumprir agenda oficial na cidade, Alexandre Padilha deverá se reunir com militantes e dirigentes dos partidos que compõem a base aliada do presidente Lula. A reunião está programada para a Câmara Municipal, a partir das 18 horas de sábado.

Antes de visitar Assis, Alexandre Padilha participará de encontros com prefeitos das regiões de Ourinhos e Marília, na tarde de sexta-feira (22) e manhã de sábado (23).

Padilha estará na região