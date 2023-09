554 – Seis sepultamentos em Assis neste dia 21 de setembro

Seis sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 21 de setembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O senhor Antônio Lopes da Silva, de 88 anos, está sendo velado na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15 horas. O sepultamento está marcado para as 15h30.

No mesmo horário, às 15h30, será sepultada a senhora Odete Aparecida de Oliveira, de 88 anos. O corpo está sendo velado na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15 horas.

A senhora Izetti Ribeiro Victor, de 89 anos, está sendo velada na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30. O sepultamento acontecerá às 16 horas.

O velório da jovem Elaine Bastos Ferreira, de 31 anos, que morreu na Santa Casa de Assis, acontece na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30. O sepultamento ocorrerá às 16 horas.

A senhora Maria Luiza Botelho Funari, de 88 anos, está sendo velada na sala nobre do Centro Funerário São Vicente, mas ainda não foi definido o horário do sepultamento.

José Humberto Timóteo , conhecido por ‘Bel‘ (foto abaixo), de 61 anos, está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, mas a família ainda não foi definiu o horário do sepultamento.

REGIÃO – Em Tarumã, às 9 horas, haverá o sepultamento do ex-vice-prefeito, ex-vereador e candidato a prefeito nas últimas duas eleições, Marcos Antônio Silveira, de 47 anos, que morreu em Jaú, onde lutava contra um câncer.

Também em Tarumã, em horário a ser definido, será sepultado o senhor Manoel Carlos Sampaio, de 73 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.

Na cidade de Cruzália, haverá o sepultamento da senhora Olinda Alves de Andrade, de 71 anos, que está sendo velada no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!