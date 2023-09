546 – OAB promove ato de solidariedade a advogado de Assis

A Ordem dos Advogados do Brasil -OAB- do estado de São Paulo promoverá nesta quarta-feira, dia 18 de setembro, a partir das 14 horas, na Casa da Advocacia de Assis, em frente ao Fórum, um ato de solidariedade e defesa das prerrogativas em apoio a advogado Carlos Augusto Passos, ofendido durante o exercício de sua profissão.

O ato é aberto a toda comunidade.

“A Ordem dos Advogados do Brasil -Seção São Paulo (OAB-SP), e a 27ª Subseção de Assis, seguindo as diretrizes estabelecidas pelo Egrégio Conselho de Prerrogativas, convida os membros da advocacia e a população em geral a se unirem em um ato de desagravo público em apoio ao advogado Carlos Augusto Passos dos Santos”, convida a presidente da OAB local, advogada Lenise Antunes Dias.

Lenise explicou que o evento de desagravo público “é uma demonstração de solidariedade e defesa das prerrogativas profissionais de advogados que tenham sido desrespeitados no exercício de suas funções. No caso em questão, o advogado Carlos Augusto Passos dos Santos sofreu atentado contra suas prerrogativas por parte de dois policiais militares”.

A presidente da subseção presidirá o evento, que também contará com uma oração feita pela advogada Maria Cristina Zanin Santanna “em prol do advogado desagravado, em nome do Conselho de Prerrogativas”, finaliza.

O convite para o ato de solidariedade e defesa das prerrogativas do advogado Carlos Passos foi estendido ao doutor Júlio Cesar Brandão, presidente do Conselho Regional de Direitos e Prerrogativas da 15ª Região da OAB-SP, e à doutora Patrícia Vanzolini, presidente estadual da OAB. Também devem participar o presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB-SP, Luiz Fernando Pacheco, e o jurista e professor-doutor Cristiano Maronna.

Esse será o segundo Desagravo Público realizado em Assis.