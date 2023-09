547 – ELEIÇÕES 2024 – Grupo do prefeito assume controle de mais um partido

Enquanto a oposição pensa e apenas se reúne, o grupo aliado do prefeito José Aparecido Fernandes (ainda no PDT) marcha, a passos largos, para a montagem da tropa que defenderá a candidata indicada por ele para disputar a sucessão municipal, em 2024.

Após assumir o comando do MDB, legenda que era para ser o futuro do pré-candidato a prefeito, Alexandre ‘Cachorrão’, o grupo de Fernandes acaba de tomar o controle do PODEMOS, que estava sob domínio do ex-vice-prefeito, João Rosa da Silva Filho, aliado do delegado Fernando Quinteiro.

A legenda, agora, terá o comando de Thiago Moreli de Gênova, filho do vereador Tenente Gênova, que integra a bancada aliada do prefeito no Legislativo.

Integram a comissão provisória, além de Thiago Gênova, Regina Lupozeli Cabelo (primeira vice-presidente), Bárbara Fernanda Alves Moreno (secretária geral), Marcos Eduardo de Gênova (tesoureiro geral), Clodoaldo Franco de Oliveira (primeiro vogal), Maria Regina Prata da Silva (segundo vocal), Angelina Malaquias da Silva (presidente do PODEMOS Mulher), José Renato Rodrigues de Oliveira (presidente do PODEMOS Jovem) e Adriano Carreiro Pinto (presidente do PODEMOS Esporte).

Na disputa por legendas, aliados e oposicionistas estariam mirando o controle do PSD, do ‘cacique’ Gilberto Kassab.

No momento, Eduardo Homse, aliado de Quinteiro, preside a legenda, mas o grupo de Fernandes já acenou ao próprio Kassab que tem interesse no partido.

TROCO – A oposição, numa ação bem articulada do jovem vereador Fernando Sirchia, conseguiu assumir o controle do PDT, que era presidido por Fernandes.