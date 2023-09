541 – Polícia prende homem que estava foragido há mais de um ano por ter roubado R$ 12 mil do pagamento de salário a trabalhadores rurais

A Polícia Civil de Paraguaçu Paulista prendeu um homem que roubou R$ 12 mil que seriam destinados ao pagamento de salário de trabalhadores rurais. O crime aconteceu há mais de um ano e o acusado estava foragido há mais de um ano.

O mandado de prisão temporária expedido pela Justiça, finalmente, foi cumprido na manhã desta terça-feira, dia 13 de setembro, pela Polícia Civil de Paraguaçu Paulista. O rapaz de 24 anos, investigado pelo crime ocorrido em 23 de junho de 2023, foi preso e encaminhado para a Cadeia Pública de Lutécia, onde permanecerá à disposição da Justiça.

O CRIME – De acordo com informações da Polícia Civil, o roubo aconteceu no interior de um ônibus de transporte coletivo. A vítima estava em posse de aproximadamente R$12 mil que seriam usados para pagar os salário de trabalhadores rurais, quando foi surpreendida por um indivíduo armado com um revólver. Após ameaça e o roubo, o assaltante efetuou dois disparos para o alto, antes de fugir.

“Nossos policiais do Setor de Investigações Gerais agiram prontamente, identificando o autor do crime. O delegado requereu os mandados de busca e prisão Temporária, que foram deferidos pela Justiça, e cumpridos nesta terça-feira”, informou a Polícia Civil.

“Dias após o crime, no dia 29 de junho, foram cumpridos os mandados de busca e apreensão na residência e estabelecimento comercial de um homem de 27 anos, suspeito de ter emprestado a arma de fogo para o autor do crime. No local, foram localizados e apreendidos um revólver da marca Taurus, calibre calibre 38 (foto abaixo), sem o devido registro, munições de diversos calibres e R$ 8 mil em dinheiro. No dia, foi lavrado o auto de prisão em flagrante”, continuou o delegado de polícia de Paraguaçu Paulista.

Na residência do outro investigado, de 24 anos, foram apreendido mais R$ 800,00, mas ele continuou foragido até esta terça-feira, quando, finalmente, foi capturado pela Polícia Civil.

Arma, munições e dinheiro apreendidos