540 – Pela Copa São Paulo, sub-16, Assis vence no basquete e vôlei no GEMA

Vitória de Assis nas modalidades de basquete masculino e voleibol feminino pela Copa São Paulo.

A rodada dupla aconteceu no ginásio de esportes José Nigro, o ‘GEMA’, na vila Xavier, na noite chuvosa desta quarta-feira, dia 13 de setembro.

Na abertura da rodada, a equipe masculina de basquete de Assis (foto abaixo), comandada pelo técnico César Fabretti, derrotou Paraguaçu Paulista pelo placar de 63 a 53.

Basquete de Assis venceu Paraguaçu

Logo depois, as meninas da categoria sub-16 do vôlei de Assis (foto abaixo),comandadas pelo técnico Ricardo Nogueira, o ‘Lau’, e pela assistente Josie, derrotaram o time de Maracaí por dois sets a um, com parciais de 25 a 20 (Assis), 26 a 24 (Maracaí) e 15 a 10 no set decisivo.

Meninas do vôlei venceram Maracaí