534 – Assis é bronze no jogo de buraco

Mais uma medalha para a delegação de Assis na final estadual dos Jogos da Melhor Idade, em São José do Rio Preto.

Na manhã desta sexta-feira, 8 de setembro, a dupla formada pelas assisenses Elza Nogueira Alves e Gabriella Vincenzi (foto abaixo) derrotou a dupla de Bilac e garantiu o bronze.

Na decisão do título, São José do Rio Preto venceu Salesópolis e ficou com a medalha de ouro.

Elza Nogueira Alves, Glicia Belemo (chefe dos Jogos)

e Gabriella Vincenzi