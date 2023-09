533 – Assis é medalha de prata no truco na final estadual da ‘Melhor Idade’

Assis ficou com a medalha de prata na modalidade de truco, na final estadual dos Jogos da ‘Melhor Idade’. A competição acontece na cidade de São José do Rio Preto e reúne cerca de 180 cidades do interior paulista.

Nesta quinta-feira, a dupla Isídio Ajala e Tião ‘Barateira’ (foto abaixo) venceu Sorocaba por 2 a 0 e Guarulhos por 2 a 1, avançando na disputa.

Tião ‘Barateira’ e Ajala estão na final

Nesta sexta-feira, os assisenses perderam a final para os representantes de Viradouro, que haviam eliminado Guararema por 2 a 1 e Pedreira por 2 a 0 na quinta-feira.

Viradouro foi campeã, Assis vice-campeã e Guarulhos ficou com o terceiro lugar.

ATLETISMO – Nas disputas de atletismo na quinta-feira, os resultados no arremesso de peso dos atletas assisenses foram:

Celso – 76 anos – 5º lugar

Maria Alves – 84 anos – 5º lugar

Alzira – 88 anos – 9º lugar

TÊNIS DE MESA

Laura Misael, na categoria ‘A’, e Mário Risso, na categoria ‘C’, se despediram da competição.

BURACO

Nesta quinta-feira, dia 7, as assisenses Elza e Gabi venceram Jaboticabal por 2 a 1 e perderam para Salesópolis por 2 a 0.

DAMAS

Na disputa do jogo de Damas, Marlene Ribeiro perdeu para a representante de São José dos Campos por 2 a 0 e empatou com Americana em 1 a 1.

Após cinco rodadas, Assis ocupa a 12ª no jogos de Damas feminino.

No masculino, nesta quinta-feira, Aroldo Soares venceu Itatiba por 2 a 0, foi derrotado por Praia Grande, por 2 a 0, e perdeu para Porangaba, por 2 a 0.

Após cinco rodadas, Assis ocupa a 9ª no jogo de Damas masculino.

Nesta sexta-feira, Marlene e Aroldo ainda competem em busca de uma vitória para melhor classificação.