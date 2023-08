502 – Prefeito desiste de ouvir Ézio Spera como testemunha em Comissão Processante

Em ofício encaminhado à Comissão Processante instalada pela Câmara Municipal, o prefeito de Assis, José Aparecido Fernandes (ainda no PDT), desistiu de ouvir o depoimento do ex-prefeito Ézio Spera, que arrolou como sua testemunha de defesa.

Fernandes está sendo acusado de suposto crime de responsabilidade por editar um decreto revogando a lei de criação da Fundação Educacional do Município de Assis -FEMA- e dissolvendo o Conselho Curador.

A Justiça, acatando um pedido do Ministério Público, suspendeu os efeitos do decreto, que foi revogado, dias depois, pelo chefe do Poder Executivo.

O ex-prefeito Ézio Spera seria ouvido na tarde de quinta-feira, dia 17 de agosto. ” A advogada não apresentou justificativa. Apenas informou que estavam desistindo da oitiva dele”, confirmou o presidente da Comissão Processante, vereador Luiz Antônio Ramão.

OUVIDOS – De acordo com Ramão, já foram ouvidas as seguintes testemunhas arroladas pela defesa do prefeito: Hélio Paiva Mattos, Andrea Lúcia Dorini Rossi, Ângela Canassa, Ricardo Hiroshi e Nilson Silva.

Algumas testemunhas reclamaram por não terem sido consultadas pelo prefeito,

O ex-prefeito de Maracaí, Eduardo Sotana, o ‘Tatu’, que seria ouvido no dia 17, pediu para que seu depoimento fosse adiado para a próxima sexta-feira, dia 25 de agosto.

OFICIADOS – O deputado federal Arlindo Chinaglia (PT-SP) e o prefeito de Queiroz, Walter Rodrigo da Silva, arrolados como testemunha de defesa de Fernandes, foram oficiados pela Comissão Processante para indicarem as datas de seus depoimentos.

O prazo improrrogável para conclusão dos trabalhos da Comissão Processante, com a apresentação do relatório final, que poderá pedir o arquivamento da denúncia ou a cassação do prefeito, termina no dia 10 de outubro.

Membros da Comissão Processante na Câmara