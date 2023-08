504 – Cinco sepultamentos em Assis neste dia 25 de agosto

Há cinco sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 25 de agosto, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, foi sepultado Renato Eugênio Pelegrini, de 54 anos.

Às 10 horas haverá o sepultamento do senhor Jair Alves, de 76 anos, que está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 9h30.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultada a senhora Aurora Silvério Tafelli, que morreu em Maringá e está sendo velada no próprio cemitério.

No período da tarde, às 15h30, haverá o sepultamento do senhor Maurício Santos de Souza (foto abaixo), de 75 anos. O velório acontece no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, esquina do Hospital Regional, de onde sairá o féretro às 15 horas.

Ainda não foi definido o horário do sepultamento do senhor Luís Bompani Barreiro, que morreu em Presidente Prudente.

ONTEM – Nesta quinta-feira, dia 24 de agosto, ocorreram quatro sepultamentos no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 11 horas, foi sepultada a senhora Maria de Lourdes Monteiro.

No início da tarde, às 14h30, aconteceu o sepultamento do senhor Irineu Rodrigues (foto abaixo), de 67 anos.

Logo depois, às 15 horas, foi sepultada Rosária Maria Vieira dos Santos Galvão, de 53 anos.

Mário Brussulo da Silva (foto abaixo), de 55 anos, foi sepultado às 16 horas.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!