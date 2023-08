493 – Polícia Civil esclarece tentativa de homicídio e prende suspeito

A Polícia Civil de Paraguaçu Paulista, após intensas diligências, esclareceu uma tentativa de homicídio registrada na noite de 11 de agosto, numa residência no bairro Vila Nova, e prendeu o acusado pelo crime nesta quinta-feira, dia 17 de agosto.

A vítima, um homem de 40 anos, com iniciais K.J.C., foi atingida com três disparos de arma de fogo, que acertaram o crânio e a região das costas.

Gravemente ferida, a vítima foi socorrida pela equipe do SAMU e removida ao Pronto Socorro de Paraguaçu Paulista, onde permaneceu internada.

“Apurou-se que, no dia do crime, a ex-mulher do acusado, de 21 anos, esteve na casa da vítima. No interior da residência, ela teria sido surpreendida pelo rapaz, que a agrediu, obrigando-a deixar o local em sua companhia”, explicou a Polícia Civil, que registrou a ocorrência na Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher.

Na mesma data, por volta das 20 horas, o rapaz retornou à casa de K.J.C e, após uma discussão, efetuou os disparos de arma de fogo contra ele.

Logo em seguida, o atirador fugiu, se abrigando em sua residência.

Com a identificação do autor, a Polícia Civil representou pelo respectivo mandado de prisão temporária. O pedido foi deferido pela Justiça e, no final da tarde desta quinta-feira, o acusado foi localizado e preso na cidade de Iaras-SP.

O mandado de prisão foi cumprido numa ação conjunta de policiais civis da área de Presidente Prudente e de Iaras e ainda contou com apoio da Polícia Militar de Iaras.

Delegacia de Paraguaçu Paulista esclareceu o crime