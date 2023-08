494 – Sob olhares de Vilson Tadei, VOCEM é eliminado na Segundona por não fazer o dever de casa

Sob os olhares do calmo treinador Vilson Tadei, contratado para salvar a temporada em apenas três jogos, o VOCEM não fez o dever de casa e está eliminado do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Em 9 pontos disputados, o ‘Esquadrão da Fé’ somou 5 pontos, que acabaram sendo insuficientes para o time avançar às quartas de final.

Jogando no estádio Tonicão na tarde deste sábado, dia 19, o ‘Esquadrão da Fé’ precisava vencer o América de São José do Rio Preto, depois do empate em 0 a 0, entre São Carlense e União Barbarense, em São Carlos, mas também empatou.

União Barbarense (10) e São Carlense (7) se classificaram, enquanto América (7) e VOCEM (6) encerraram sua participação na temporada.

JOGO – Sem poder contar com as boas descidas do voluntarioso lateral João Silveira, suspenso por ter recebido três cartões amarelos, e sem o rápido atacante Wallyson, substituído aos 5 minutos por uma lesão sofrida, o VOCEM, mais uma vez, passou a depender da criatividade e genialidade do meio campista Guthierres, que não decepcionou.

Diante de um público de cerca de 800 torcedores e pouco mais de 500 pagantes, o VOCEM abriu o placar aos 24 minutos, num passe açucarado de Guthierres para o lateral Théo (foto abaixo_, que tocou na saída do goleiro Heitor Gatti.

Théo abriu o placar para o VOCEM/Imagem: Paulo H. Dias

Mas, no último minuto do primeiro tempo, numa desatenção da zaga, o VOCEM foi surpreendido com o gol de empate do América, marcado pelo veloz atacante Ramon.

Ramon empatou para o América/Imagem: Paulo H. Dias

Aos 12 minutos do segundo tempo, logo após o técnico Vilson Taddei ter substituído Beto e Téo por Mateusinho e Adsson, o América virou o placar e marcou seu segundo gol, num chute de fora da área do volante João Victor.

Mesmo que de forma desordenada, o VOCEM, empurrado pelo coro de ‘eu acredito’ de seus torcedores, partiu para o ataque, e as principais jogadas continuavam saindo dos pés de Guthierres, que passou a ser caçado em campo, recebendo inúmeras faltas.

Aos 19 minutos, o árbitro João Cláudio Rocha Filho quase repete o absurdo erro do seu colega de arbitragem Douglas Flores, que não marcou penalidade máxima no jogo contra o Barbarense no Tonicão, dia 3 de agosto, quando uma bola bateu na mão de um zagueiro dentro da área.

Desta vez, no entanto, após sinalizar que a jogada foi normal, o árbitro voltou atrás e marcou o toque de mão dentro da área. Guthierres chamou a responsabilidade, pegou a bola, colocou na marca de cal e empatou.

Guthierres comemora gol de empate/Imagem: Paulo H. Dias

A partir dali, foram quase 30 minutos de um jogo aberto em que o vencedor se classificaria, mas ninguém conseguiu balançar a rede. Estranhamente, mesmo precisando de maior ofensividade, as duas opções de ataque do VOCEM: Rodrigo e Rondinely permaneceram no banco, enquanto Tadei preferiu colocar Índio no lugar de Harinson.

Com o empate em 2 a 2, VOCEM e América morreram abraçados, enquanto Barbarense e São Carlense avançaram às quartas de finais da Segundona.

O VOCEM foi eliminado com: Sivaldo; Téo, Samuel, Guilherme e Harinsson; Iago, Serginho e Guthierres; Wallyson, Tailor e Beto. Entraram: Nicholas, Matheusinho, Adsson, Júlio Simas e Índio. Técnico Vilson Taddei.

ATRAÇÕES – Diferente do VOCEM, onde a maioria dos jogadores reservas e comissão técnica permaneceram sentados durante quase os 90 minutos, o banco do América esteve bem mais movimentado. A torcida mariana elogiou a elegância da médica Iara Daiane Alves de Almeida (foto abaixo) e o comportamento do técnico Márcio Ribeiro, que reprimiu o massagista Paulo César Lopes, advertido com cartão amarelo pelo árbitro José Cláudio Rocha Filho por se dirigir à torcida do VOCEM “com desrespeito” na comemoração do segundo gol do seu clube.

Iara Daiane Alves de Almeida, médica do América e o massagista Paulo Lopes (ao fundo)/Imagem: Paulo H. Dias