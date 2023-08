465 – EXCLUSIVO – Malta encerra suas atividades

A pior notícia das últimas décadas para a cidade de Assis.

A Cervejaria Malta, que produz os refrigerantes Cristalina, encerrou suas atividades em Assis após 67 anos. A medida resultará em quase 300 trabalhadores desempregados.

O comunicado foi feito por diretores da empresa, numa reunião ocorrida na tarde desta segunda-feira, dia 7 de agosto, no interior da indústria.

O desiquilíbrio financeiro já era notado há algum tempo, com a falta de produtos nos pontos de distribuição, mas a crise se agravou com o anúncio de um período de férias coletivas dos quase 300 trabalhadores, no início de julho.

Na data prevista para o retorno das atividades, os operários receberam a informação que as férias coletivas seriam prorrogadas por mais uma quinzena e que o pagamento do vale -adiantamento salarial- e do salário de julho ocorreria nesta data.

Nesse período, alguns trabalhadores, já desconfiados, realizaram consultas e descobriram que o Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviço -FGTS- não estava sendo recolhido há algum tempo.

TENSÃO – No início da reunião, ocorrida na tarde desta segunda-feira, alguns trabalhadores ficaram mais exaltados ao cobrarem explicações sobre os atrasos de salário e do não recolhimento do FGTS. Acionada, a Polícia Militar deslocou uma viatura para as proximidades da indústria, mas os policiais só observaram o movimento, sem ter necessidade de intervenção.

FALÊNCIA – Na presença dos empresários da família Schincariol, os diretores de departamentos de indústria, comercial e financeiros darem a notícia que será iniciado o processo judicial para decretar a falência da empresa.

APOIO – O prefeito de Assis, José Fernandes, esteve na indústria e informou que a Prefeitura criará um programa de Frente de Trabalho para receber os trabalhadores desempregados e que distribuirá cestas básicas às famílias dos desempregados até que eles consigam uma fonte de renda.

CONTATO – O Jornal da Segunda ainda não conseguiu contato com os empresários e advogados da empresa Malta para informar como será feito o pedido de decretação de falência.

O JS também está tentando o contato do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Bebidas para orientar os trabalhadores desempregados como eles deverão agir nesse período de indefinição até que seja definido sobre o pedido de decretação de falência.

História da Malta chega ao fim