464 – VOCEM perde em São Carlos e contrata técnico Vilson Taddei para tentar salvar a temporada

O VOCEM, sensação do Campeonato Paulista da Segunda Divisão até o final da segunda fase, quando não perdeu em 16 partidas, com uma inexplicável queda no rendimento, não conseguiu vencer nenhum dos três jogos do primeiro turno da terceira fase e vê ameaçada a classificação para as quartas de final. Para tentar salvar a temporada, a diretoria trocou o técnico Carlinhos por Vilson Taddei.

Na tarde deste sábado, 5 de agosto, jogando em São Carlos, o time de Assis foi surpreendido pelo Grêmio São Carlense, que vinha de duas derrotas.

O gol da vitória por 1 a 0 da equipe de São Carlos foi anotado em cobrança de penalidade máxima. aos 23 minutos da segunda etapa, por Zé Vítor.

Ao sofrer o gol, o técnico Carlinhos Alves promoveu mudança tripla. Colocou dois centroavantes: Thaylor e Rondinely e o zagueiro Guilherme, nos lugares de: Rodrigo, Guthierres e Harinsson.

Como as alterações não deram resultado, faltando 10 minutos para o término da partida, ele promoveu a entrada de Nicholas no lugar de Wallysson e Mateusinho na vaga de Bryam.

Cinco minutos depois, nervoso por não ver seu time time empatar e com a arbitragem, o treinador Carlinhos reclamou da demora para recomeçar a partida e acabou sendo expulso pelo árbitro Thiago Luis Scarascati, que ainda registrou na súmula: “Expulso com cartão vermelho direto, por, após receber a advertência por reclamação, me dirigir as seguintes palavras: ‘Começa logo esse jogo, vai tomar no seu ….’ Após ser expulso, o referido treinador segurou o órgão genital com a mão e me disse as seguintes palavras: ‘aqui pra você seu filho da p…’. Após isso, conversou com um atleta da sua equipe e deixou os arredores do campo de jogo, indo para o seu vestiário.”

Pelo gesto obsceno, o treinador será julgado pelo Tribunal de Justiça Desportiva e poderá ser suspenso.

O VOCEM perdeu o jogo com: Sivaldo; João Silveira, Samuel, Alysson e Harinsson; Iago Felipe, Júlio Simas e Guthierres; Wallysson, Rodrigo e Bryam. Entraram: Thailor, Rondinely, Guilherme, Mateusinho e Nicholas.

Além do cartão vermelho de Carlinhos, foram advertidos com cartão amarelo: Thailor, Samuel, Wallysson, Harinsson e Rondinely. Com três cartões amarelos, o zagueiro Samuel e o atacante Rondinely estão suspensos da partida contra o Grêmio Carlense, neste próximo domingo, dia 13, no estádio Tonicão, quando começa o segundo turno da terceira fase.

Com a derrota, o VOCEM caiu para a última posição do Grupo 15 do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, tendo sido ultrapassado pelo próprio Grêmio São Carlense, que somou seus três primeiros pontos.

Na mesma tarde de sábado, dia 5, o União Barbarense foi a São José do Rio Preto e empatou com o América, numa partida sem gols.

Com esses resultados, o time de Santa Bárbara do Oeste chegou a 7 pontos, seguido do América (5), São Carlense (3) e VOCEM (1).

Restam três partidas, com nove pontos em disputa, e o VOCEM precisa vencer seus três compromissos e torcer por resultados adversos dos times que estão à sua frente.

TROCA DE COMANDO – Ao final da partida, após a segunda derrota consecutiva, a expulsão sofrida, além da anotação na súmula dos gestos obscenos, que podem lhe render uma suspensão, Carlinhos Alves se reuniu com o presidente Lauro Valim e acertou sua saída do comando técnico.

Horas depois, através das redes sociais, o dirigente do VOCEM anunciou a contratação do ex-jogador Vilson Taddei, de 69 anos, que defendeu: São Paulo, Grêmio, Internacional, Vasco da Gama e o Monterrey do México, entre vários times, para substituir Carlinhos.

Como técnico, Taddei, dirigiu Monte Azul (campeão paulista da Segunda Divisão em 2024), Linense (campeão paulista da Série A-2 em 2010), Guarani, Oeste de Itápolis, Santo André, Barretos, Comercial de Ribeirão Preto, Anapolina, Brasiliense e Gama, entre outros.

O novo treinador do VOCEM será apresentado na manhã desta terça-feira, dia 8, junto com o seu filho, Maykon, que será seu assistente técnico.

DESPEDIDA – Antes da apresentação de Tadei, Carlinhos Alves deve se reunir com os jogadores para se despedir.

Vilson Taddei é o novo técnico

do VOCEM/Reprodução