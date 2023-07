Foi sepultado nesta terça-feira, dia 25 de julho, em Tangará da Serra, no estado do Mato Grosso, a cerca de 1.500 quilômetros de Assis, o ex-contador da Prefeitura de Assis, Nilton Caetano Decanini, conhecido por ‘Deca‘, que estava com 75 anos.

Dias atrás, segundo informações de familiares, Decanini sofreu um infarto e estava tentando se reabilitar, mas não resistiu nesta segunda-feira, deixando esposa, filhos e netos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

Nilton Decanini, o ‘Deca’