429 – Paraguaio é preso conduzindo carreta com maconha e anabolizantes

Um paraguaio de 38 anos foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária conduzindo uma carreta na região de Assis com droga e produtos anabolizantes.

A abordagem da carreta, com placas do Paraguai, aconteceu por volta das 14 horas desta terça-feira, dia 18 de julho, no km 431 da rodovia Raposo Tavares, no município de Cândido Mota.

Os policiais da equipe do Tático Ostensivo Rodoviário -TOR- suspeitaram da atitude do condutor, que se mostrou bastante nervoso ao ser questionado sobre seu destino, e decidiram vistoriar a cabine da carreta, onde foram localizados 136 tabletes de maconha, que pesaram 101 quilos, 690 gramas, além de uma grande quantidade de medicamentos sem nota fiscal.

O paraguaio, a carreta e os produtos foram levados para a Delegacia de Polícia de Cândido Mota, onde a ocorrência foi registrada.

No total, além da droga, foram apreendidos Foram apreendidos:

150 frascos de anestésico ketagal 50 mg/ml.

5 frascos de Metandrostenolona 10 mg Landerlan.

10 frascos de pharma TEST E 300.

03 celulares Samsung.

R$ 1.425,00.

5.000 mil guaranis.

Após ser interrogado, o motorista paraguaio teve a prisão ratificada e foi encaminhado para a Cadeia Pública de Lutécia, onde aguardará pela audiência de custódia na Justiça.

Ele deverá responder pelos crimes de tráfico de drogas e contra a saúde pública.

Policiais encontraram a droga na cabine da carreta

Imagem: Polícia Rodoviária

/