430 – Um sepultamento em Assis neste dia 19 de julho

Há um sepultamento programado para esta quarta-feira, dia 19 de julho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da tarde, às 15h30, será sepultada Michele Santos de Gênova, de 40 anos, que morreu em Campinas, e está sendo velada na sala 1 do centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte, em Assis.

REGIÃO – A senhora Benedita Cleusa Flora (foto), de 67 anos, está sendo velada no Centro Funerário pax, em Assis, mas, ás 12 horas, o corpo será levado para Bartira, no estado do Paraná, onde haverá o sepultamento.

Em Cândido Mota, às 10 horas, será sepultada a senhora Judith Ignácio, de 68 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!