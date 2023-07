428 – Delegação do VOCEM participa de missa em Aparecida do Norte, antes do jogo em Guaratinguetá

Repetindo o que fez em 1978, quando disputou sua primeira competição como time de futebol profissional, o VOCEM participou da celebração de uma missa na manhã desta terça-feira, dia 18 de julho, no Santuário Nacional de Aparecida do Norte.

“É muito emocionante estar aqui e repetir essa história”, revelou o presidente Lauro Valim.

A delegação do VOCEM, após ter viajado sexta-feira, dia 14, para Taquaritinga e ter retornado para Assis no sábado, dia 15, já viajou novamente no final da noite desta segunda-feira, dia 17.

Logo após a celebração da missa, em Aparecida, onde fez uma pausa, a delegação mariana seguiu para Guaratinguetá, onde ficará hospedada para enfrentar o Manthiqueira na tarde desta quarta-feira, dia 19, em jogo válido pelo returno do Campeonato Paulista da Segunda Divisão.

Com a surpreendente vitória de 1 a 0, obtida em Mauá no domingo, depois de ter sido impiedosamente goleado em casam na rodada anterior pelo mesmo Mauá, por 5 a 0, o Manthiqueira somou seus primeiros três pontos e entrou na briga por uma vaga para a próxima fase.

No primeiro turno, no jogo no estádio Tonicão, o VOCEM derrotou o Manthiqueira por 1 a 0.

ÁRBITROS – A Federação Paulista de Futebol divulgou a equipe de arbitragem que atuará em Guaratinguetá. Rodrigo Gomes Paes Domingues, de 39 anos, será o árbitro, com assistência de Leonardo Tadeu Pedro, de 36 anos, e Amanda Pinto Matias, de 36 anos.

Delegação do VOCEM em Aparecida do Norte