387 – Homem é assassinado com vários tiros na vila Progresso

Um homem de 40 anos foi assassinado com vários tiros no interior de uma adega localizada na avenida Paschoal Santilli, na vila Progresso, no final da noite desta quarta-feira, de 28 de junho.

A Polícia Militar foi acionada pouco antes da meia-noite e compareceu no local.

A vítima, já identificada, é Valdecir Aparecido da Silva, que trabalhava na adega.

O delegado de plantão foi acionado e ouviu os primeiros depoimentos de pessoas que presenciaram o crime.

Imagens das câmeras do sistema de monitoramento serão usadas pela Polícia Civil para tentar chegar à autoria do homicídio e esclarecer as causas da crime.

O corpo da vítima, após a Polícia Científica periciar o local, foi removido ao Instituto Médico Legal, onde seria submetido ao exame necroscópico, antes de ser liberado para o velório se sepultamento.

Valdecir Aparecido da Silva será velado no próprio cemitério e deve ser sepultado no período da tarde desta quinta-feira, dia 29 de junho.

Polícia Civil investiga o crime