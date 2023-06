386 – Sepultamentos em Assis neste dia 29 de junho

Três sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 29 de junho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da tarde, às 16 horas, será sepultada a senhora Célia Pereira Villas Boas, de 84 anos. O velório acontece na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15h30.

A senhora Dirce Alves Tavares, de 70 anos, está sendo velada na sala 7 do centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro 15 horas. O sepultamento está marcado para às 15h30.

Valdecir Aparecido da Silva, de 40 anos, que foi assassinado com vários tiros na noite desta quarta-feira, dia 28 de junho, numa adega na avenida Paschoal Santilli, na vila Progresso, será velado no próprio cemitério e sepultado no período da tarde, em horário a ser definido pela família.

REGIÃO – Em Pedrinhas Paulista, será sepultado o senhor Vicenzo Pignataro, de 72 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!