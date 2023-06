388 – Encontrados 10 cartuchos de calibre 9 mm ao lado do corpo de homem assassinado

A Polícia Militar encontrou 10 cartuchos de calibre 9 milímetros ao lado do corpo de Valdecir Aparecido da Silva (foto abaixo), de 40 anos, conhecido pelo apelido de ‘Batata‘, que foi assassinado numa adega da avenida Paschoal Santilli, na vila Progresso, na noite desta quarta-feira, dia 28 de junho.

“No interior da adega, foram localizados 10 cartuchos do calibre 9 milímetros e quatro projéteis, sendo que, preliminarmente, foram constadas seis perfurações no corpo da vítima”, registrou o delegado plantonista André Eustáquio da Fonseca.

SUSPEITO – Nas proximidades do local do crime, os policiais militares abordaram um adolescente de 16 anos, que trajava bermuda jeans, moleton azul e vermelho e chinelos. Ele aparece nas imagens do sistema de monitoramento entrando na adega.

Na delegacia de polícia, o adolescente negou o crime e disse “que ouviu o barulho de disparo de arma de fogo e que, no trajeto, avistou uma motocicleta escura com dois indivíduos”. Alegou ainda que “por estar escuro, não conseguiu visualizar as vestimentas ou a identificação dos indivíduos”, narrou.

Ao delegado plantonista, o adolescente justificou que “foi na direção da adega e, quando entrou local, visualizou a vítima com ferimentos de disparos no rosto e, já, sem vida”, mas negou qualquer participação no crime.

A Delegacia de investigações Gerais investigará o crime para chegar à autoria e esclarecer as causas do homicídio.

Imagem: redes sociais