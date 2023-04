268 – Motociclista assisense de 29 anos morre em acidente na rodovia Miguel Jubran

Um motociclista assisense de 29 anos morreu, após acidente ocorrido na madrugada deste sábado, dia 29 de abril, nas proximidades do Km 413 da SP-333, rodovia Miguel Jubran, em Assis.

De acordo com a Polícia Rodoviária, a motocicleta Honda CG, 160 cilindradas, placas de Assis, conduzida por Vando Ribeiro, de 29 anos, sofreu a colisão traseira de um veículo Santana, placas de Rolândia.

Vando Ribeiro morreu no local. O passageiro da moto, de nome Tiago, de 20 anos, foi socorrido com algumas escoriações e removido à Unidade de Pronto Atendimento de Assis.

Equipes de resgate e salvamento da concessionária Entrevias, Corpo de Bombeiros e SAMU foram acionadas para atender a ocorrência e socorrer as vítimas.

De acordo com o delegado de polícia que registrou a ocorrência, o condutor do carro foi submetido ao teste do etilômetro, que aferiu 0,22 mg/l de álcool no sangue.

Após ser interrogado na Central de Polícia Judiciária de Assis, o motorista do Santana foi liberado e responderá ao inquérito policial em liberdade.

O corpo de Vando Ribeiro foi removido ao Instituto Médico Legal, onde seria submetido ao exame necroscópico, antes de ser liberado à família para ser velado e sepultado.