267 – Cinco sepultamentos em Assis neste dia 29 de abril

Há cinco sepultamentos programados para este sábado, dia 29 de abril, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 9 horas, foi sepultada Maria de Fátima Cardoso Neumann (foto abaixo), de 69 anos.

Nas redes sociais, a filha prestou uma homenagem:

“É com profunda tristeza, que comunico o falecimento da minha querida mãe, Maria de Fátima Cardoso Neumann. Sua partida deixou um vazio imenso em meu coração e em toda a família.

Minha mãe foi uma mulher forte, corajosa e batalhadora, que sempre se dedicou ao seu trabalho como advogada e à sua família com amor e devoção.

Ela foi uma verdadeira matriarca, que soube guiar e proteger a todos nós, com sua sabedoria e afeto.

Sua atuação no Tribunal de Alçada Cívil de São Paulo – SP, na Associação Forense da Comarca de Assis – SP e no Conselho Seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil foi marcada por sua competência e dedicação.

Ela também foi uma militante ativa do Partido dos Trabalhadores e da luta sindical, defendendo os direitos dos trabalhadores com firmeza e comprometimento.

Minha mãe deixou um legado de amor, coragem e luta, que sempre irá nos inspirar. Que ela descanse em paz e que sua memória continue a ser uma fonte de inspiração e força para todos nós.”

Ela deixa além da filha, o neto Arthur, de 13 anos.

Maria de Fátima Cardoso Neumann

Logo depois, às 9h30, acontece o sepultamento de Claudemir Campole da Cruz, o ‘Gui‘ (foto abaixo), de 56 anos.

No início da tarde, será sepultado o senhor Norberto Oliveira Valim (foto abaixo), de 76 anos, que está sendo velado na Catedral, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13h30.

Logo depois, às 15h30, haverá o sepultamento do senhor Carlos Roberto Rosa, de 66 anos, que está sendo velado no próprio cemitério.

No final da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento do senhor Augusto Pinto da Silva, de 61 anos, que está sendo velado na Catedral, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!