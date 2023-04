264 – Mulher é flagrada dirigindo caminhão com carga de cigarros do Paraguai

Uma mulher de 43 anos foi surpreendida pela Polícia Militar Rodoviária conduzindo um caminhão carregado de cigarros do Paraguai.

A apreensão aconteceu às 5 horas da manhã desta quarta-feira, no Km 419 da rodovia Raposo Tavares, na cidade de Palmital.

A equipe do Tático Ostensivo Rodoviário -TOR-, da 3ª Companhia com sede em Assis, abordou o veículo Scânia/380, placas de Minas Gerais, e suspeitou da motorista, que demonstrou nervosismo ao ser questionada sobre seu destino.

Durante vistoria no caminhão, os policiais encontraram diversas caixas de cigarros produzidos no Paraguai sem documentação fiscal. A carga estava no interior do furgão

A motorista, de 43 anos, foi presa em flagrante e levada à Polícia Federal de Marília, onde a ocorrência será registrada e a carga contabilizada.

O caminhão e os cigarros foram apreendidos pelos policiais.

Policial mostra carga de cigarros do Paraguai

Imagem: Polícia Rodoviária