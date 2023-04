265 – Dois assisenses dividem prêmio de R$ 350 mil do Hiper Saúde Bauru com outros três apostadores

Dois assisenses dividiram o prêmio principal do Hiper Saúde Bauru, no valor de R$ 350 mi, sorteado neste domingo, dia 23 de abril, com mais três apostadores das cidades de: Garça, Itapuí e Ourinhos. Cada um receberá a importância de R$ 70 mil, livre de impostos.

A assisense Vanessa, moradora do Jardim Paulista, comprou seu título de capitalização do Hiper Saúde Bauru no ‘Rei do Choop’ e foi premiada com R$ 70 mil.

Antônio, que mora na vila Nova Santana, adquiriu sua cartela do Hiper Saúde Bauru com a vendedora Patrícia Besharah, no ‘Avenida Premium’, e também foi contemplado com R$ 70 mil.

Os dois assisenses estiveram em Bauru na segunda-feira, dia 26, providenciando a documentação para receber o depósito de seus prêmios.

Por imposições legais, infelizmente não está sendo autorizada a divulgação das imagens dos ganhadores.

GIRO DA SORTE – Neste domingo, dia 23 de abril, foram sorteados 50 ‘Giros da Sorte’ de R$ 1,5 mil por rodada. Foram 10 prêmios para Assis e cidades da região.

Logo na primeira rodada, Alexandre, morador do bairro Thiemann, em Maracaí, foi sorteado e ganhou R$ 1,5 mil.

Na rodada 12, Regina, que mora na vila Progresso, em Assis, foi contemplada e faturou R$ 1,5 mil. Ela comprou seu título de capitalização do Hiper Saúde Bauru na ‘Mercearia L. C’.

Francisco, morador do bairro Barra Funda, em Paraguaçu Paulista, foi o premiado na rodada 14 e ganhou R$ 1,5 mil.

Na rodada 16, Maria, que mora na vila Operária, em Cândido Mota, foi a contemplada. Ela adquiriu seu título de capitalização do Hiper Saúde Bauru em Assis, no ‘Avenida Max’, com o vendedor Maurício.

José, morador da Água do Dourado, em FlorÍnea, foi o premiado na rodada 24 e faturou R$ 1,5 mil.

Na rodada 26, Alexandra, que mora na vila Lima, em Cândido Mota, foi a contemplada e recebeu o prêmio de R$ 1,5 mil.

Rafael, morador da vila Santa Cecília, em Assis, foi o premiado na rodada 34 e também ganhou R$ 1,5 mil.

Na rodada 46, Neusa, da vila São Benedito, em Assis, comprou seu título de capitalização no ‘Boteco do Alexandre’, na rua Santo Antônio, e foi contemplada com o prêmio de R$ 1,5 mil.

Na rodada seguinte, número 47, mais um ‘Giro da Sorte’ para Assis. Marcilene, moradora do Parque Universitário, foi premiada e ganhou R$ 1,5 mil. Ela adquiriu sua cartela na ‘Loja Presentes & Cia’.

O último prêmio para Assis foi sorteado na rodada 50 do ‘Giro da Sorte’. Ângelo, morador do Conjunto Habitacional Nelson Marcondes, ganhou R$ 1,5 mil.

No total, somente nos sorteios do Hiper Saúde Bauru deste domingo, foram distribuídos R$ 155 mil para moradores de Assis e cidades da região.

Quem compra o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a atrativos prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

