254 – Morador do Jardim Paraná ganha R$ 10 mil no Hiper Saúde Bauru

Mais um final de semana com vários assisenses premiados no Hiper Saúde Bauru.

Logo no primeiro sorteio realizado neste domingo, dia 16 de abril, com um prêmio no valor de R$ 10 mil, o contemplado foi um morador de Assis. Éder, do Jardim Paraná, foi premiado e já esteve em Bauru nesta segunda-feira, dia 17, para receber a sua premiação e posar para uma fotografia com o cheque simbólico (foto abaixo).

No ‘Giro da Sorte’, mais quatro assisenses foram premiados. Cada um ganhou a importância de R$ 1 mil.

No total, o Hiper Saúde Bauru distribuiu R$ 14 mil em prêmios para Assis neste domingo.

GIRO DA SORTE – Na quarta rodada do Hiper Saúde, Neusa, que mora na vila São Benedito, foi a contemplada. Ele adquiriu seu título de capitalização no ‘Espetinho do Carlinhos’, na avenida Siqueira Campos, na vila Operária.

Arlindo, morador da vila Progresso, foi o premiado na 23ª rodada do Giro da Sorte. Ele comprou sua cartela do Hiper Saúde Bauru com ‘André Chaveiro’, na rua José Nogueira Marmontel, no centro de Assis.

A vendedora Patrícia Besharah, que havia vendido a cartela com o principal prêmio do sorteio anterior, 9 de abril -R$600 mil para um morador de Ibiporã-PR-, também vendeu um título de capitalização premiado no Giro da Sorte deste domingo.

Bianca, que mora na vila Santa Cecília, comprou a sua cartela com Patrícia, no Avenida Premiun, na vila Glória, e ganhou R$ 1 mil na 26ª rodada.

Aluísio, morador da vila vila Maria Isabel, foi o premiado na rodada 49 do Giro da Sorte. Ele comprou sua cartela no ‘Supermercado São Judas Tadeu’, na vila Ribeiro, e também ganhou R$ 1 mil.

REGIÃO – Alécio, que mora em Cândido Mota, também foi contemplado no Giro da Sorte e ganhou R$ 1 mil. Ele adquiriu seu título de capitalização na ‘Rações e Cia’, com o revendedor Edson.

Quem compra o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a atrativos prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

Vale a pena comprar, concorrer e colaborar.

Éder, do Jardim Paraná, ganhou R$ 10 mil