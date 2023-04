253 – Brecho da V.O. acontece neste sábado, no Barracão do Samba

Roupas sendo preparadas no Brechó da V.O.

Está programado para este sábado, dia 15 de abril, a segunda edição do Brechó da V.O.

O evento, realizado com grande sucesso em 2022, se repetirá neste sábado com uma estimativa de mais variedades de roupas, calçados e outros objetos disponibilizados para venda com preços populares. “Teremos opção de compra a partir de R$ 2,00”, contam os organizadores.

As portas do Barracão do Samba serão abertas às 9 horas da manhã e não há limite para compra das peças por pessoa. O barracão é situado na rua Tibiriçá, 01, na passagem da linha férrea, que liga a vila Operária à vila Xavier.

O Brechó da V.O. tem a finalidade de arrecadar recursos para manter os projetos esportivos e sociais da escola de samba que funcionam no barracão e começar a preparar o desfile de 2024.

PÁSCOA SOLIDÁRIA – Nesta segunda-feira, dia 10 de abril, diretores da Escola de Samba Unidos da Vila Operária repassaram os alimentos recebidos em forma de doação na missa de um ano do falecimento do ex-presidente da agremiação, José Carlos Corrêa, e no Samba in Prudente, realizado no sábado, dia 8 de abril, no Barracão do Samba.

Os alimentos foram repassados ao Círculo dos Amigos dos Pobres do Pão de Santo Antônio – CAPSA-, uma entidade assistencial da paróquia Nossa Senhora das Dores que atende dezenas de famílias carentes da vila Operária e bairros próximos.

“A Unidos da V.O. tem sido uma grande parceira do CAPSA e sempre nos ajuda com doações recebidas em seus eventos“, agradeceu o presidente Luiz Antônio Bermejo.

Alimentos repassados ao CAPSA