255 – VOCEM goleia o Tupã na estreia do Campeonato Paulista sub-20

Em sua estréia no Campeonato Paulista da categoria sub-20, o VOCEM de Assis derrotou o Tupã por 4 a 0 e convenceu a torcida, que compareceu em bom número no estádio Antônio Vianna Silva, o ‘Tonicão’.

Com a goleada aplicada sobre o Tupã, na tarde deste sábado, dia 15 de abril, o VOCEM assumiu a liderança isolada no grupo 2 da competição organizada pela Federação Paulista de Futebol.

O centroavante Maycon marcou os dois primeiros gols; aos 5 minutos, em cobrança de penalidade máxima, e aos 41 minutos da primeira etapa. João Rafael, em cobrança de falta, ampliou aos 10 minutos do segundo tempo e Zanetti fechou o placar, no último minuto da partida.

O VOCEM entrou em campo com: Rafael; Penteado, Márcio, Luiz Fernando e Giovanni; Bruno, Sergipe e Zanetti; Álvaro, Maycon e André. Aos 23 minutos, André sofreu uma lesão e foi substituído por Lucas. O técnico Daniel Sabino ainda colocou em campo: Gabriel, Marquinhos, Igor, Thiago e Gustavo.

O árbitro Hermínio Henrique Daldem aplicou cartão amarelo para Sergipe, Maycon e Bruno, do VOCEM. Gustavo e Lúcio, do Tupã, também foram advertidos. O jogador Gustavo, do time visitante, recebeu o segundo cartão amarelo aos 26 minutos do segundo tempo e foi expulso.

RESULTADOS DO GRUPO 2

VOCEM 4 x 0 Tupã

Santacruzense 1 x 4 José Bonifácio

Bandeirante de Birigui 0 x 0 Araçatuba

CLASSIFICAÇÃO

VOCEM – 03 pontos

José Bonifácio – 03 pontos

Bandeirante de Birigui – 01 ponto

Araçatuba – 01 ponto

Santacruzense – 00 ponto

Tupã – 00 ponto

SEGUNDA RODADA

Sábado – 22 de abril – 15 horas

Araçatuba x VOCEM

Tupã x Santacruzense

José Bonifácio x Bandeirante de Birigui

Maycon (9) comemora um de seus gols contra o Tupã

Fotógrafo: Paulo Henrique Dias