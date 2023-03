183 – Relatório do Tribunal de Contas e delação podem acelerar ação contra os diretores da FEMA

Novas denúncias de contratação irregular de professora no curso de Medicina, delação de uma ex-funcionária e minucioso relatório do Tribunal de Contas devem fazer o Ministério Público acelerar a Ação Civil Pública contra dirigentes da Fundação Educacional do Município de Assis -FEMA.

Nesta segunda-feira, dia 20 de março, o Conselho Curador da instituição se reúne para discutir a aprovação das contas referentes ao ano de 2022, justamente no período das principais denúncias investigadas pela CPI instalada na Câmara Municipal e pela Polícia Civil.

