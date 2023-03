182 – Brechó na vila Adileta acontece neste sábado

Acontece neste sábado, dia 18 de março, das 10 às 17 horas, um brechó para venda de roupas e calçados usados com preços populares, no salão de festas do Santuário Nossa Senhora das Graças, na vila Adileta.

O evento tem como objetivo arrecadar recursos para cobrir as despesas com iluminação, som e confecção dos figurinos do espetáculo teatral a céu aberto ‘Encenação da Paixão de Cristo’, que acontecerá na Sexta-feira Santa, no dia 7 de abril, às 20 horas, na praça em frente a igreja da vila Adileta.

Além do brechó, o grupo de atores amadores está programando mais dois eventos com a mesma finalidade.

VAKINHA – Uma outra estratégia para arrecadar recursos para cobrir as despesas com o espetáculo é obter patrocínio ou uma doação, que podem ser feitos de maneira eletrônica, com a transferência de valores para o endereço ‘Vakinha.com.br’

RIFA – No domingo, dia 12 de março, durante mais um ensaio dos atores que participarão da encenação, ocorreu o lançamento de uma rifa cujo prêmio será um kit churrasco, com direito a carne, carvão e bebidas.

O número de cada cupom custa R$ 5,00 e o sorteio acontecerá no dia da ‘Encenação da Paixão de Cristo’, na Sexta-feira Santa, dia 7 de abril, às 19 horas.

O brechó de roupas e calçados usados será das 10 às 17 horas