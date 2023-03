175 – Caminhão é destruído pelas chamas quando passava por Assis

Um caminhão Volkswagen, branco, placas de Maracajá-SC, ficou completamente destruído após incêndio registrado no km 459 da SP-270, rodovia Raposo Tavares, em Assis, na madrugada desta quarta-feira, dia 15 de março.

As causas do incêndio serão apuradas através do laudo pericial. A suspeita é que uma pane elétrica tenha provocado o sinistro.

O caminhão voltava de uma viagem, após descarregar uma carga de maracujás.

No entanto, as caixas plásticas usadas para embalar as frutas, que permaneceram na carroceria, ficaram completamente destruídas.

O motorista conseguiu perceber o início das chamas e abandonou a cabine, sem sofrer queimaduras.

O Corpo de Bombeiros de Assis foi acionado para controlar as chamas.

Segundo informações do motorista, o veículo possuía seguro contra incêndio.

Até o final da tarde, o caminhão continuava à margem da rodovia, aguardando ser removido pela seguradora.

Caminhão foi destruído pelas chamas