176 – VOCEM sofre gol no último minuto do amistoso e perde para o Grêmio Prudente

Delegação do VOCEM que viajou para Presidente Prudente

Imagem: Paulo Henrique Dias/Especial para o Jornal da Segunda

“Foi um bom teste”, resumiu o técnico Carlinhos Alves, após a derrota sofrida pelo VOCEM de Assis no estádio Prudentão, em Presidente Prudente, diante do Grêmio Prudente por 1 a 0, na tarde desta quarta-feira, dia 15 de março.

Por determinação da diretoria do Grêmio Prudente, a imprensa não pôde assistir ao amistoso.

O gol que garantiu a vitória ao time prudentino, que está classificado para a segunda fase do Campeonato Paulista da Série A-3, foi marcado pelo atacante Brandão, no último minuto do jogo treino.

“Como havia dito antes da viagem, o resultado era o que menos interessava. Eu precisava conhecer o grupo e fiquei animado com o desempenho dos jogadores que puderam atuar”, comentou o técnico Carlinhos Alves, que só dirigiu dois treinamentos antes do teste.

Carlinhos foi contratado na noite de sexta-feira, dia 10, após a saída do técnico Gilberto ‘Papagaio’, e se apresentou na manhã de segunda-feira, dia 13 de março. Comandou treinos na segunda e na terça-feira.

No primeiro teste da temporada 2023, o VOCEM entrou no gramado do Prudentão com: Sivaldo; Giovanni, Jackson, Léo Zarelli e Cleisson ‘Índio’; Luís Fernando, Adson, Fabrício e Beto; Luan e Lucas Faixa.

Após o intervalo, Carlinhos fez várias alterações. Entraram: Welison, Jeferson, Marcelinho Mendes, Guilherme, Matheus, Alex e Juan Mattos.

Juan Mattos tenta conclusão contra o Grêmio Prudente

Imagem: Paulo Henrique Dias/Especial para o Jornal da Segunda