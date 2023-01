038 – Cândido Mota recebe abertura da Coopershow nesta quarta-feira

O lançamento acontece na ‘Arena Conhecimento’, às 10 horas.

Programação dia 25

10 horas – Workshop ‘Automaquiagem: História de superação’, com Isabela Albertin, diretora Mary Kay no ‘Espaço Mulher’.

10 horas – Café com o Pecuarista: Cordeiro, no ‘Quintal Coopershow’ com Ricardo Lopes Dias da Costa do Instituto de Zootecnia.

10h15 – Exposição de Orquídeas da Associação dos Orquidófilos de Assis no ‘Quintal Coopershow’.

11 horas – Cultura do Sorgo (aspectos fitotécnicos) com Cícero Menezes, da Embrapa Milho e Sorgo, na ‘Arena Conhecimento’.

11 horas – ‘Benefícios dos alimentos à saúde’, no ‘Espaço Mulher’ com a nutricionista do Sest/Senat Kamila Gonçalves Pilan, experiência em reeducação alimentar e educação nutricional.

11h40 – Workshop 1ª Receita Candú Tilápia – Petisco no ‘Espaço Candú’.

12 às 14 horas – Almoço (lanche) na ‘Arena Coopermota’.

14 horas – Evento Técnico da Cultura da Cana na ‘Arena Conhecimento’.

14h30 – ‘Programa de Melhoramento e Manejo Varietal na cana de açúcar’, na ‘Arena Conhecimento’, com os palestrantes Flávio Teixeira, gerente Agrícola da Assocana, Igor Killer Nunes, engenheiro Agrônomo na Ridesa/UFSCar, Victor Hugo Pavelqueires, gestor da Regional Sul do IAC.

14h30 – ‘Panorama da Participação da Mulher no Agronegócio’, com Cíntia Valentim, gerente de RH da FMC, no ‘Espaço Mulher’.

15 horas – Apresentação de Painéis de Pesquisas Acadêmicas na ‘Arena Coopermota’.

15 horas – Workshop 2ª Receita Candú Cordeiro – Petisco, no ‘Espaço Candú’.

16 horas – Apresentação de Painéis de Pesquisas Acadêmicas, na ‘Arena Coopermota’.

16 horas – ‘Oficina de Noções Básicas de Cultivo de Orquídeas’, da Associação de Orquidófilos de Assis, no ‘Espaço Mulher’.

Lançamento ocorre na Arena Coopermota