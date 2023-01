037 – Paulo Vítor: o goleiro assisense que parou Cristiano Ronaldo CR7

Campeão inúmeras vezes pelo Flamengo-RJ e Grêmio-RS, o goleiro assisense Paulo Vítor Vidotti, atualmente no Al-Etiffaq da Arábia Saudita, escreveu, neste domingo, dia 22 de janeiro, mais um capítulo em sua rica trajetória do futebol mundial.

Apesar da derrota sofrida por 1 a 0, ele conseguiu segurar o atacante português Cristiano Ronaldo CR-7, que estreou pelo Al Nassr, num jogo oficial do campeonato árabe. O gol da vitória do líder do campeonato árabe foi marcado por outro brasileiro: o atacante Anderson ‘Talisca’, ex-Bahia.

Seis meses após chegar à Arábia Saudita para atuar no Al Ettifaq, Paulo Victor teve mais um grande momento no atual clube. O time de PV, que ainda conta com outro brasileiro, o atacante Vitinho (ex-Flamengo), é o décimo colocado na Liga Saudita.

“Foi um privilégio estar na estreia dele, um dos melhores do mundo. Fico feliz de jogar estes jogos grandes. Jogar contra o Al Nassr é jogar contra o líder do campeonato. Tivemos uma visibilidade muito maior do mundo por ter o Cristiano Ronaldo. Eu me preparo sempre querendo que as coisas deem certo. Mas não posso esconder que foi um jogo grande e que a gente gosta de aparecer nesses jogos para ser mais valorizado. É uma oportunidade grande“, contou o goleiro Paulo Vítor Vidotti.

Contratado pelo Al Ettifaq em julho de 2022, após passagem pelo Marítimo, de Portugal, o goleiro avalia o momento do futebol árabe e a chegada do astro português ao Al Nassr.

“Como podem jogar sete estrangeiros na Liga Saudita, quase todos os times têm jogadores de seleções. Eles (clubes) não contratam por contratar. As pessoas às vezes falam: ‘Ah, vai para lá, está em fim de carreira’. Não é assim. Eu vejo uma liga muito forte. Trazer o Cristiano Ronaldo é um marco grande. Mas não acredito que ele vai chegar aqui e fazer 50 gols na liga. Não pela capacidade dele, mas pelo nível que vejo na liga. Mas acredito que vai fazer a diferença, como fez por onde passou“, analisou o goleiro assisense.

A VIDA NA ARÁBIA – No Al Ettifaq, Paulo Victor atua ao lado do também ex-jogador do Flamengo, Vitinho, que hoje é seu vizinho. Eles moram no mesmo prédio e no mesmo andar.

“Eu cheguei em julho e o Vitinho chegou no fim de agosto. Foi mais fácil (a adaptação) para ele, pois já tinha alguém que testou antes. É um cara 10. Torço bastante por ele pela capacidade de jogar e pela pessoa que ele é. Temos uma proximidade grande. Somos parceiros de quarto no hotel, no dia a dia, conversamos bastante sobre momentos bons e ruins que passamos“, revelou Paulo Vítor, em entrevista ao portal Universo On Line.

“É melhor do que eu imaginava. A minha cidade é mais aberta, perto do Bahrein. Acho que, por causa do petróleo, tem muito americano. Então tem muito restaurante americano. A cultura é diferente. Mas a minha cidade não é tão fechada. A minha esposa está aqui, usa roupa mais tampada que no Brasil, mas não precisa deixar só o olho aparecendo”, brincou Paulo Vítor.

Atuando pelo Al Ettifaq, Paulo Victor já fez 15 partidas e sofreu 17 gols.

ESTREIA DE CR7 – Foi por pouco que Cristiano não garantiu uma senhora assistência na sua estreia na Liga Saudita. Quase na linha de fundo pela esquerda, o português fez um cruzamento milimétrico para Martinez, que pegou de chapa e de primeira e viu o goleiro Paulo Vítor tirar com a ponta dos dedos.

Buscando o primeiro gol oficial pelo Al-Nassr, Cristiano chegou a tentar uma bicicleta após longo cruzamento, mas furou. O jogo seguiu morno, com trocas dos dois lados, mas sem muita mudança de ritmo.

O gol da vitória do time CR7 saiu aos 30 minutos. Após cruzamento pela esquerda, a bola viajou para a área, Cristiano Ronaldo tentou tirar uma casquinha e Anderson Talisca mandou, de cabeça, para o fundo da rede do goleiro assisense.

“Para mim, ele é o melhor jogador do mundo. Tenho grande admiração por ele é é muito importante a sua chegada na Arábia Saudita. O resultado não foi o que queríamos, mas saímos daqui de cabeça erguida depois de jogar contra ele. Perdemos por 1 a 0, mas poderíamos ter saído com um ponto“, lamentou o goleiro assisense, em entrevista ao portal ‘A bola’, de Portugal.

Paulo Vítor e CR7, em lance de jogo na Liga da Arábia Saudita

Reprodução: ‘A bola’