010 – 30 anos atrás, Pelé assistia a um jogo do Paraguaçuense

O mundo se despede do ‘Rei do futebol’ nesta terça-feira, dia 3 de janeiro.

Edson Arantes do Nascimento, ‘Pelé‘, morreu na quinta-feira, dia 29 de dezembro, aos 82 anos, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, foi velado no estádio da Vila Belmiro e o sepultamento acontece nesta terça-feira, dia 3 de janeiro, em Santos.

Quase 30 anos atrás, no dia 21 de agosto de 1993, Pelé, aos 52 anos de idade e já aposentado do futebol, era um dos 618 torcedores presentes a uma partida no estádio Ulrico Mursa, em Santos, válida pelo Campeonato Paulista da Divisão Intermediária. Ele assistiu a vitória do Esporte Clube Paraguaçuense, de Paraguaçu Paulista, sobre a Portuguesa Santista, de Santos, pelo placar de 2 a 1.

A razão da ida de Pelé ao estádio foi a presença de seu filho Edinho, que era o goleiro da Portuguesa Santista e que, atualmente, é técnico do Londrina Esporte Clube.

“Tivemos nosso Azulão (Paraguaçuense) recebendo elogios do Rei pelo bom futebol apresentado”, garantiu Amarildo José, amante do esporte e pesquisador do futebol de Paraguaçu Paulista, em entrevista à TV Paraguaçu.

Naquela partida em Santos, o time do Paraguaçuense venceu por 2 a 1, com gols de Alexandre e Marcos Aurélio. Adelar diminuiu para a equipe da baixada santista.

AMISTOSO – Em 1964, a equipe do ABC de Paraguaçu Paulista recebeu um time misto do Santos Futebol Clube para uma partida amistosa no estádio Carlos Afini, mas Pelé não atuou por estar defendendo a Seleção Brasileira.

Pelé, em ação do estádio Ulrico Mursa em 1958.

Em 1993, no mesmo local, ele assistiu o filho Edinho, contra o Paraguaçuense.