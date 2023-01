006 – Assisense Caio Roger, ‘cria’ do VOCEM, estreia na Copinha pelo Santo André

Mais um jogador de Assis disputará a Copa São Paulo 2023 representando outra cidade.

Natural de Assis, com familiares residindo no Jardim Eldorado, Caio Roger, ‘cria do VOCEM’, segundo o seu ex-técnico Juca, será médio volante do Santo André, que estreia nesta quarta-feira, dia 4, às 17h30, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, contra o Falcon, do Sergipe.

“Ele é daquele nosso time sub-20 do VOCEM de 2021. É cria nossa!”, conta, orgulhoso, o técnico Juca.

O treinador disse que Caio Roger atuou na categoria sub-17 em 2019. No ano seguinte (2020), ele se transferiu para o Nação, de Santa Catarina. Retornou para Assis e defendeu o VOCEM no Campeonato Paulista sub-20 em 2021 e no ano passado (2022) foi contratado pelo Santo André.

SEM VITÓRIA – Nas estreias da Copa São Paulo 2023, dois assisenses não conheceram o sabor da vitória.

O professor Osvaldo Siqueira, coordenador da preparação física do Grêmio Porto Alegrense assistiu o seu time apenas empatar, num jogo sem gol, contra o Cruzeiro de Alagoas, em Franca, na noite desta segunda-feira, dia 2.

No banco de reservas, por opção do técnico, o goleiro João Guiotti lamentou a derrota do seu time, o Clube Atlético Penapolense. No estádio Tenente Carriço, na tarde desta segunda-feira, dia 2, o CAP foi goleado pelo Capivariano por 4 a 0.

