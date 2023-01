VOCEM registra só dois goleiros, mas tem quatro laterais-direitos e cinco volantes

A comissão técnica que comandará a equipe do VOCEM na Copa São Paulo de futebol júnior divulgou a relação de atletas para as disputas com as suas respectivas posições.

O time representante de Assis estreia na quarta-feira, dia 4 de janeiro, às 13 horas, contra a Ponte Preta de Campinas, no estádio Antônio Vianna Silva, o ‘Tonicão’ (veja a tabela completa abaixo)

Para alguns torcedores que tiveram acesso à relação, causou estranheza o fato de terem sido inscritos apenas dois goleiros. Eles temem o risco de uma eventual lesão grave com um dos arqueiros, o que obrigaria a equipe manter apenas um atleta da posição nas demais partidas.

A grande quantidade de laterais (04) e médios volantes (05) também foi observada por parte da torcida que tomou conhecimento da relação dos 30 atletas inscritos.

Os goleiros relacionados são Lucas Santana e Rafael Cristino.

Os cinco laterais direitos inscritos pelo VOCEM são: Matheus Saturnino, Cairo Vinícius, Marcelo Alexandre e Marcos Damaceno.

Dois jogadores foram relacionados para lateral esquerda. O assisense Marcelinho Mendes e Wesley ViVi.

Como zagueiros de área foram inscritos: Gustavo Batista, João Vitor, Ryan e Vagner.

Na cabeça de área, como volantes, estão registrados cinco atletas: Lucas Heitor, Rafael Rocatalli, Josué Germano, Moisés Souza e Thiago Alexandre.

Como meio campistas, no setor de armação, são seis jogadores: Gabriel Calisto, João Consulin, Fábio Junio, Kauan, Gabriel Alves e Matheus Camargo.

No ataque, o VOCEM inscreveu sete atletas: Rafael Othelo, Lucas Ricarte, Guilherme Moraes, João Peres, João Vinícius, Lucas Satiro e Everton.

TERCEIRIZADO – Para manter a estrutura e arcar com todas as despesas para a disputa da Copa São Paulo de futebol júnior, a diretoria do VOCEM terceirizou a equipe ao empresário Daniel. O ex-jogador Edson Ampola é o responsável pela estrutura fora de campo e o técnico contratado é Edu Lopes.

QUARTA-FEIRA – 04/01/2023

13 horas – VOCEM x A.A.Ponte Preta/SP

15h15 – América/MG x Retrô FC/PE

SÁBADO – 07/01/2023

13 horas – VOCEM/SP x Retrô FC/PE

15h15 – A.A.Ponte Preta/SP X América FC/MG.

TERÇA-FEIRA – 10/01/2023

13 horas – Retrô FC/PE x A.A. Ponte Preta;

15h15 – VOCEM/SP x América FC/MG

DOAÇÃO – Apesar de a entrada nos jogos da Copa São Paulo ser gratuita, a diretoria do VOCEM está solicitando à torcida que proceda a doação facultativa de um quilo de alimento não perecível. “Uma parte, nós repassaremos a alguma entidade assistencial. Outra parte será para auxiliar o clube nas refeições em nosso alojamento para os atletas das categorias de base e até mesmo da equipe profissional, que se apresentará em fevereiro“, explicou o presidente Lauro Valim que repetiu: “É facultativo. Quem não puder doar, entrará normalmente no estádio” .

