Interditadas há mais de um ano, escadas do Parque Buracão começam a ser reformadas, mas duas serão retiradas

Há mais de um ano, frequentadores do Parque Ecológico João Domingos Coelho, o ‘Parque do Buracão’, na vila Operária, reclamam da falta de conservação e condições precárias das quatro escadas de madeira que ligam a pista de caminhada às quadras de areia, na parte mais baixa da área de recreação.

Por precaução e com risco de provocar ferimentos aos frequentadores, em razão do apodrecimento parcial das madeiras, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que administra o Parque Ecológico, decidiu interditar todas as escadas há alguns meses.

Dias atrás, quem passeava pelo parque notou que as madeiras começaram a ser retiradas, o que sinaliza o início da reforma das escadas.

No entanto, em entrevista ao repórter Otacílio Dorácio, na rádio Voz do Vale FM, de Cândido Mota, a secretária municipal de Meio Ambiente, Ana Paula Marques Rodrigues, explicou que “em razão dos custos“, duas das escadas serão inutilizadas e retiradas, enquanto só duas serão recuperadas e reativadas para o uso dos frequentadores do parque ecológico.

“A gente já havia prometido (recuperar essas escadas), mas demorou. Eu costumo dizer que o Poder Público é bem moroso. Já estamos desmanchando duas escadas do parque e vamos manter as outras duas. A gente vai tirar as duas escadas perto da rampa, porque a manutenção delas é muito cara. Você ter quatro escadas com madeira, pra gente fazer a manutenção não é tão barato. Com isso, a gente vai deixar duas em perfeitas condições, porque as pessoas cobram a gente aqui no parque“, justificou a secretária Ana Paula.

O PARQUE – O Parque Ecológico João Domingos Coelho começou a funcionar em 1984, durante a administração do ex-prefeito José Santilli Sobrinho, quando foi construída a pista de caminhada e foram instalados equipamentos para prática de exercícios físicos no lado da vila Operária.Também foram feitas duas quadras de múltiplos esportes no lado da vila Tênis Clube e uma pista de skate no formato bol, que foi desativada, anos depois, e transformada numa caixa de areia para diversão das crianças.

Na administração do ex-prefeito Romeu José Bolfarini, com recursos federais, o parque foi inaugurado no início da década de 90. O espaço foi totalmente revitalizado e cercado com alambrado. A pista de caminhada foi ampliada até a vila Tênis Clube, foram construídos sanitários e o prédio onde, durante anos, funcionou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Um orquidário municipal também foi feito.

Imagens: Rodrigo Ferraz