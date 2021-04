Sorteio do Hiper Saúde está de volta com prêmio de R$ 500 mil

O sorteio do Hiper Saúde estará de volta neste domingo, dia 18 de abril, com o atrativo prêmio principal no valor de R$ 500 mil.

Por conta do decreto do Governo do Estado, que havia prorrogado o período da fase mais restritiva do Plano São Paulo no combate à pandemia do novo coronavírus, o Hiper Saúde Bauru adiou o sorteio que, inicialmente, ocorreria no dia 11 de abril.

A direção do Hiper Saúde Bauru informa que as cartelas adquiridas nos postos de venda de toda a região, mesmo impressas com a data de 11 de abril, continuam válidas para o sorteio deste domingo, dia 18.

“Não é preciso trocar a cartela”, orienta o representante da empresa em Assis, Lauro Valim.

As cartelas para o sorteio deste domingo continuam à venda até a tarde deste sábado na região de Assis.

Além do prêmio principal de R$ 500 mil, serão sorteados R$ 20 mil (1º sorteio), R$ 30 mil (2º sorteio) e R$ 50 mil (3º sorteio).

O tradicional ‘Giro da Sorte’ terá 30 rodadas com prêmio de R$ 5 mil em cada sorteio.

Ou seja, neste domingo, dia 18 de abril, o Hiper Saúde Bauru sorteará um total de R$ 750 mil em dinheiro.

Quem compra o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a valiosos prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

Vale a pena comprar, concorrer, conferir e colaborar!