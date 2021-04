Familiares de jovem com dengue, na UTI, pedem doação de sangue

Um jovem de 28 anos de idade está internado na Unidade de Terapia Intensiva da Santa Casa de Misericórdia de Assis apresentando uma quadro grave de dengue.

Seus familiares, atendendo solicitação da direção do hospital, iniciaram uma campanha nas redes sociais apelando por doação de sangue dos tipos O+ e O-.

“Pedimos aos doadores que se dirijam ao Hemonúcleo do Hospital Regional e informem que a doação se destina ao paciente Lukas Henrique dos Santos“, pedem os familiares e amigos do paciente.

O Hemonúcleo do Hospital Regional de Assis funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 12 horas, mas a recomendação é que os doadores compareçam atá às 11 horas para haver tempo hábil de realizar o cadastro, passar pela triagem e realizar a coleta do sangue antes do horário de encerramento das atividades.

A direção do órgão lembra dos requisitos para ser doador de sangue:

– Estar em boas condições de saúde;

– Ter idade entre 16 e 67 anos;

– Ter realizado a primeira doação antes dos 60 anos;

– Ter peso mínimo de 60 kg;

– Estar descansado e ter dormido, pelo menos, seis horas nas últimas 24 horas;

– Estar bem alimentado, sem ter consumido carne gordurosa nas quatro horas anteriores ao ato da doação e

– Não ter ingerido bebida alcoólica no dia anterior ao dia da doação.

O doador deve comparecer ao Hemonúcleo portando um documento original com fotografia.

O Hemonúcleo funciona na rua Barão do Rio Branco, numa rampa situada na lateral do Hospital Regional de Assis (foto abaixo).