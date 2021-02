Mais duas moradoras da região são premiadas no ‘Giro da Sorte’

Mais duas premiadas no ‘Giro da Sorte’ do Hiper Saúde Bauru na região de Assis.

No sorteio realizado neste domingo, dia 21 de fevereiro, uma moradora de Assis e outra de Cândido Mota ganharam R$ 1 mil nas rodadas do ‘Giro da Sorte’.

Josette de Oliveira Bonini Cuencas, que mora na rua João Ramalho, na vila Santa Cecília, adquiriu sua cartela do Hiper Saúde Bauru na ‘Papelaria Destak’, na avenida Armando Sales de Oliveira, e foi a sorteada na 22ª rodada do ‘Giro da Sorte’, ganhando R$ 1 mil.

Marina Cansoni, moradora da rua São José, na Chácara do Padre, em Cândido Mota, comprou sua cartela do Hiper Saúde Bauru no ‘Bar do Bispo’ e foi a contemplada na 15ª rodada do ‘Giro da Sorte’. Ela recebeu R$ 1 mil de prêmio.

O principal prêmio no sorteio deste domingo, dia 21 de fevereiro, um veículo Fiat Toro e mais R$ 40 mil, será dividido entre dois ganhadores. Irene Coutinho, de Cafelândia, e Orivaldo Aparecido Chagas, de Ourinhos dividirão a importância de R$ 135 mil.

No próximo domingo, dia 28, o prêmio principal do Hiper Saúde Bauru será R$ 200 mil. Lauro Valim, representante do Hiper Saúde na região, explicou que “as cartelas já podem ser adquiridas nos pontos de distribuição.”

Quem compra o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a valiosos prêmios, contribui com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

Prêmios do sorteio do próximo domingo, dia 28 de fevereiro