Igreja Católica anuncia morte do Papa Bento 16

O Vaticano divulgou no início da manhã deste sábado, dia 31 de dezembro, a morte do Papa Bento 16.

“É com pesar que informamos que o Papa Emérito Bento 16 faleceu hoje às 9h34 (horário local) no Mosteiro Mater Ecclesiae, no Vaticano. Mais informações serão fornecidas o mais breve possível“, foi a nota do Vaticano, confirmando a morte do líder católico.

No quarta-feira, dia 28, o papa Francisco, sucessor de Bento 16, disse que ele estava “muito doente” e pediu que a Igreja rezasse por ele. Mais tarde, o Vaticano afirmou em um comunicado que Bento 16 havia sofrido uma “piora” repentina de sua saúde e estava recebendo atenção médica constante.

Joseph Ratzinger nasceu na Alemanha no dia 16 de abril de 1927 e, segundo o portal de notícias Universo On Line -UOL-, foi o primeiro papa a renunciar em quase 600 anos de história da Igreja Católica.

Bento 16 foi papa por apenas oito anos.

Depois de sua decisão de renúncia, em 2013, Bento 16 recebeu o título de papa emérito.

O Vaticano ainda não deu informações sobre o cerimonial de despedida e local do sepultamento de Bento 16.

Até o momento (8h03), o portal oficial da Diocese de Assis não informou se haverá celebrações religiosas pela alma de Bento 16.

Bento 16 tinha 95 anos